Bolsonaro é intimado pela PF para falar sobre golpe, mas defesa quer adiar A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor no próximo dia 22 a respeito da tentativa de golpe de estado. Na semana passada, o ex-presidente e militares integrantes do antigo governo foram alvos da operação da PF por suspeita de tramarem um golpe para manter na Presidência. Segundo a coluna apurou, porém, a defesa de Bolsonaro deve pedir para que o depoimento seja adiado. Os advogados do ex-presidente trabalham em uma petição para que Bolsonaro não preste depoimento nesta semana. Veja o texto completo de Carla Araújo