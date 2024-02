O advogado do Coronel Marcelo Costa Câmara, Eduardo Kuntz, disse que seu cliente não pôde ser interrogado ontem porque a Polícia Federal alegou "falta de tempo". O coronel Câmara está preso desde o dia 8 de fevereiro —ele era assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro no governo. O advogado, que também defende Tércio Arnaud Thomaz, afirmou que o coronel "não teve oportunidade de responder as perguntas, pois a autoridade policial disse que não tinha tempo de aguardar o encerramento do depoimento de Tércio Arnaud".