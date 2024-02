Jair Bolsonaro prometeu um ato sem ataques a autoridades e instituições no domingo. Mas a lista de oradores é uma ameaça a este compromisso na opinião de advogados do ex-presidente. O nome que mais causa reservas é o do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Ocorre que a escalação dele é considerada inquestionável na visão do organizador do evento, o pastor Silas Malafaia. Ainda assim, os advogados e alguns aliados continuam tentando convencer Bolsonaro a vetar o nome do parlamentar. Nos últimos dias, inclusive quando Bolsonaro foi à Polícia Federal e optou pelo silêncio, integrantes da defesa do ex-presidente fizeram questão de salientar ao ex-presidente o risco de que o evento "fuja do controle" com o microfone em mãos erradas.