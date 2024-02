A Polícia Federal vai incluir o discurso de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em ato na avenida Paulista, em São Paulo, na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado. A informação foi dada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, e confirmada pelo UOL com fontes do inquérito. Segundo integrantes da PF, a fala reforçou a linha de investigação de que houve uma trama de tentativa de golpe de Estado.