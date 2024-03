O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, depõe nesta sexta-feira, em Brasília, no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Freire Gomes desembarcou da Espanha nesta semana em Brasília e, segundo apurou a coluna, tem dito a aliados que pretende responder aos questionamentos das autoridades, diferente da estratégia adotada por Bolsonaro e outros auxiliares militares.