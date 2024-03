O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a manutenção da prisão do coronel Marcelo Câmara, que era assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em parecer, assinado no dia 1º de março, Gonet diz que decisão que determinou a prisão de Câmara realça que a atuação do núcleo do qual o coronel fazia parte "evidencia níveis avançados de ações de vigilância e monitoramento, numa dinâmica de inteligência paralela para a qual não há garantia de efetiva interrupção, o que representa risco para a higidez da investigação".