A PEC dos Militares deve ser desidratada. A proposta foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo como reação aos atos golpistas do 8 de Janeiro e com a intenção de barrar a politização nas Forças Armadas. Nas últimas semanas, o ministro da Defesa, José Múcio, tem conversado com parlamentares para tentar diminuir a resistência ao texto e evitar mudanças no que considera a espinha dorsal do projeto: evitar que militares sejam candidatos e, em caso de derrota nas urnas, voltem para os quartéis.