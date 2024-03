O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou, em nota enviada à coluna, que o Brasil "reconhece e coopera com as decisões do Sistema Internacional de Direitos Humanos e considera de suma importância o cumprimento de todas as reparações históricas proclamadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos". O ministro se refere a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que anunciou que o Brasil foi condenado em duas ações: pela morte de um membro do MST em 2000, no Paraná, e pela ação da PM de São Paulo que ficou conhecida como Operação Castelinho, em 2002