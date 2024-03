Bolsonaro autorizava Cid a falar com comandantes, diz ex-chefe do Exército

O Ajudante de Ordens do Presidente da República, função exercida pelo tenente-coronel Mauro Cid durante o governo de Jair Bolsonaro, não tem entre as suas atribuições manter um contato direto com os comandantes das Forças Armadas. Mas Cid, de fato, cresceu ao lado de Bolsonaro e tinha autorização do então presidente para se reportar diretamente aos chefes da Forças Armadas. Veja o texto completo de Carla Araújo