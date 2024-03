Ausência sentida no aniversário dos 44 anos do PT, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha uma boa justificativa para não aparecer na festa do partido, que agitou a noite da quarta-feira, em Brasília. Enquanto figurões do partido confraternizavam ao som de samba e com bandejas de uísque sendo servidas, Haddad optou por permanecer até tarde na sede do ministério.