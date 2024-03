Zambelli diz ao STF que sacou arma por achar que homem negro havia atirado A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse ao STF (Supremo Tribunal Federal) que ela sacou uma arma por achar que o homem negro para quem apontou o revólver tinha atirado. Mas o disparo havia partido de um amigo dela, que é policial da ativa. O incidente aconteceu no meio de uma rua na região dos Jardins, em São Paulo, em 2022. Essa é a linha de defesa da parlamentar em processo que corre na Suprema Corte por porte ilegal de arma. O advogado Daniel Bialski falou à jornalista Daniela Lima, do g1, e confirmou as informações ao UOL. Veja o texto completo de Carla Araújo