General citado em caso Marielle será chefe do Estado-Maior com aval de Lula O presidente Lula não fez objeções à lista apresentada nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Defesa, José Múcio, com os escolhidos nas Forças Armadas para serem promovidos ou mudados de área. Em reunião, que contou com a presença dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, o presidente quis se informar sobre alguns nomes e chegou a perguntar sobre o general Richard Nunes, futuro Chefe do Estado-Maior do Exército. Veja o texto completo de Carla Araújo