A passagem do general Mauro Cesar Lourena Cid pelo acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, foi vista pela cúpula do Exército como mais um erro do militar. Generais ouvidos pela coluna afirmam que era evidente que Lourena Cid sabia que estava sendo filmado e que a atitude não era a indicada. A primeira avaliação na caserna é que o vídeo —revelado com exclusividade pelo UOL-- tem potencial de complicar ainda mais a vida do general.