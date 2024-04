A "teimosia" do presidente Lula em manter Alexandre Padilha na articulação política do governo, na prática, tem potencial para produzir um ministro sem função diante dos atritos com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A avaliação no entorno de Lira e de diferentes correntes parlamentares no Congresso é que Padilha pode continuar ministro, mas que Lula "matou a função" desde que admitiu que não havia mais condições para manter a relação entre o presidente da Câmara e o articulador do governo e pediu ao deputado que as tratativas fossem com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.