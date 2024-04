Enquanto faz cobranças ao Congresso para dividir a responsabilidade de buscar o equilíbrio fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem apostado no convencimento dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para uma vitória do governo em relação a questão da desoneração. Segundo apurou a coluna, Haddad foi sondado por integrantes do STF a respeito do pedido de vista do ministro Luiz Fux e teria dado aval à medida.