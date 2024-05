Quase uma semana depois de expor suas insatisfações com a atitude do governo de recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) por causa da desoneração, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, na noite da quinta-feira (2). Os dois conversaram a sós por cerca de uma hora. Segundo apurou a coluna, Pacheco relatou que foi um encontro de "altíssimo nível" e que não havia nenhum problema na relação com o presidente Lula.