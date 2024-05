O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu cerca de 20 convidados em Nova York para o lançamento de um documentário que retrata a sua trajetória durante o governo de Jair Bolsonaro. Antes da apresentação do filme, Guedes recebia os convidados, com discurso que exaltava sua gestão, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou ao evento e recebeu um abraço do ex-colega de esplanada.