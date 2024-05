Tentando fugir de polêmicas políticas e sem dar entrevistas desde o fim do governo de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes reuniu ontem (14), em Nova York, boa parte de sua equipe do ministério e cerca de 200 convidados para a sessão de lançamento do documentário "O Caminho da Prosperidade". Guedes evitou críticas diretas ao presidente Lula (PT) e ao ministro Fernando Haddad, mas falou das medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul e, depois de certa insistência, aceitou dar um conselho para o atual governo: "Ah, que conselho você daria? Ah, faça o que a gente fazia, que vai dar certo."