O entorno do prefeito Ricardo Nunes (MDB) reagiu com indignação ao anúncio de que Wilson Pedroso, conselheiro político de Nunes, aceitou trabalhar na coordenação da campanha do ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Pedroso está sendo chamado por integrantes da pré-campanha de Nunes de 'traíra'. Além surpreender a equipe de Nunes com a troca, Pedroso ofereceu um jantar para membros da pré-campanha na última segunda-feira e teria participado de discussões para a preparação do debate que acontecerá nesta quinta-feira à noite, na TV Bandeirantes.