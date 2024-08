O PSOL entrou com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal), com pedido de medida cautelar, para que as emendas parlamentares impositivas sejam suspensas. Na ação, o partido diz que o Executivo tem perdido poder em relação ao orçamento federal com a criação das emendas e que isso desequilibra a harmonia entre os Poderes. A ideia é que o modelo anterior —quando o Congresso apenas indicava onde as emendas seriam aplicadas— seja retomado.