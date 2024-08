A reabertura da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos pelo governo federal teve o apoio do Ministério da Defesa e do Exército. Criada em 1995, a comissão ficou paralisada durante a gestão Jair Bolsonaro (PL) e foi extinta oficialmente em dezembro de 2022. Será retomada nesta sexta (30). Este sempre foi um assunto delicado para as Forças Armadas. Os militares não esconderam o descontentamento da criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, no governo Dilma Rousseff (PT), falando em "remexer no passado". Durante a gestão Bolsonaro, apoiador da ditadura, o assunto não era nem sequer comentado.