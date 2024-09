O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse que enviou nesta quarta-feira (25) ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, um relatório com a relação das empresas notificadas por descumprir o bloqueio do X. "Nosso prazo era hoje e respondemos no prazo. É uma relação das empresas que nós notificamos e daquelas que nós verificamos quanto ao cumprimento da ordem de bloqueio", disse à coluna.