Lula disse que se sentia um 'prisioneiro dentro do próprio avião'

As mais de quatro horas que o presidente Lula, a primeira-dama Janja e a comitiva brasileira ficaram sobrevoando o México não chegou a ter desespero, mas teve tensão e muita irritação do presidente. Segundo relatos da pessoas que estavam a bordo ouvidas pela coluna, Lula reclamou bastante com os comandantes e disse que se sentia "prisioneiro dentro do próprio avião". Veja o texto completo de Carla Araújo