Ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, o advogado José Eduardo Cardozo avalia que o uso de atestado falso do candidato Pablo Marçal (PRTB) contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL) precisa ser combatido com rapidez pela Justiça para não haja um impacto eleitoral negativo de forma injusta para Boulos. "Se a resposta de Boulos for difundida com rapidez e amplitude, Marçal terá dado um grande tiro no pé", disse à coluna.