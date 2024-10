PF atuará com independência em inquérito contra Marçal, diz diretor-geral

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o laudo falso divulgado por Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (Psol) vai ser juntado ao inquérito que já foi aberto para apurar as possíveis condutas criminosas do ex-coach durante a campanha eleitoral para a prefeitura de São Paulo. "Já há investigação em curso, essa nova representação foi juntada em inquérito instaurado em setembro, aberto a partir de outra representação do candidato Guilherme Boulos, que foi acusado de ser usuário de drogas", disse Andrei à coluna. Veja o texto completo de Carla Araújo