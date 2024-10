Metade dos pedidos de extradição de brasileiros foragidos na Argentina determinados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, já avançou dentro do Ministério da Justiça e seguiu para o Ministério das Relações Exteriores (MRE) para continuidade do processo. O ministro do Supremo enviou nesta semana cerca de 60 pedidos de extradição de brasileiros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e que fugiram para o país vizinho.