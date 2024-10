Manoel Caetano foi reeleito presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. O advogado ficará por mais um ano à frente do grupo, que apura a conduta de membros do Executivo. Caetano tem uma história longa com Lula e é uma das poucas pessoas que têm acesso direto ao presidente. Ele compôs a equipe de defesa do petista, junto ao hoje ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, durante a prisão em Curitiba, onde mora, e visitava o presidente quase diariamente nessa época.