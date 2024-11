Exército indicia coronéis por carta com teor golpista feita em 2022 O Exército concluiu nesta semana o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar a elaboração da chamada "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro", assinada por 37 militares e recebida pelo então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, em novembro de 2022. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela coluna. "O procedimento concluiu que houve indícios de crime militar relacionados a críticas indevidas e incitamento à indisciplina", afirmou a instituição, em nota. Veja o texto completo de Carla Araújo