A postagem feita pela Polícia Nacional Bolivariana com a silhueta do presidente Lula acompanhada da mensagem de que Caracas "não aceita chantagens de ninguém" deve ficar sem resposta por parte do governo brasileiro. A postagem foi recebida com indignação no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Auxiliares do presidente Lula avaliam que, neste momento, responder pode agravar ainda mais a situação.