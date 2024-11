A subchefia da área internacional do Exército acompanha as eleições norte-americanas sem nenhum esquema especial e alinhada com o Ministério das Relações Exteriores. Militares da alta patente ouvidos pela coluna destacam que a perspectiva é que "nada muda" se Donald Trump voltar ao poder ou se a democrata Kamala Harris vencer o pleito da próxima terça-feira (5).