A Polícia Federal vai ouvir na próxima quarta-feira (6) mais militares no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe por parte de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é um dos investigados. Há a expectativa de que a definição pelo indiciamento ou não neste inquérito saia ainda neste mês.