O ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado para prestar depoimento hoje (5), às 11h, à CGU (Controladoria-Geral da União). A informação foi publicada pela coluna da Malu Gaspar, em O Globo, e confirmada pelo UOL. O depoimento ocorre no âmbito de um processo administrativo que investiga a atuação do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques durante as eleições de 2022.