A possível demissão do ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social), ficou em "stand by" com a internação do presidente Lula (PT). O UOL apurou que Pimenta foi chamado para conversar com Lula na última segunda (9), antes de o presidente fazer os exames, para discutir o assunto. Não seria uma conversa de demissão, mas para discutir possibilidades de mudanças na comunicação e nos ministérios palacianos. Nenhum dos dois saiu satisfeito.