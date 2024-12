A prisão do ex-ministro Braga Netto neste sábado deixa claro que as investigações não vão poupar os generais. Mais do que isso. Segundo apurou a coluna, há mais um general quatro estrelas que deve ser implicado com o avançar as investigações: Luiz Eduardo Ramos. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, kid preto, paraquedista e muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramos estava conseguindo ficar de fora das manchetes policiais.