As discussões sobre mudanças na Esplanada dos Ministérios não pararam nem com a internação do presidente Lula (PT). Enquanto aliados traçam cenários desejados, o governo estuda o impacto das trocas de ministros. Alguns nomes, no entanto, são apontados como praticamente blindados por Lula. Pelo menos, era o que o presidente sinalizava antes da cirurgia.