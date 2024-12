O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (20) que o dólar deu uma "escorregada", por diversos fatores, que não "cometeria o equívoco" de falar sobre as metas do Banco Central e que se engana quem acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará pressão ou interfira na atuação do próximo presidente do BC, Gabriel Galípolo. "Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo e aqui", disse. "Temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui".