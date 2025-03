Sete anos depois do assassinado da vereadora Marielle Franco, a ministra e irmã de Marielle, Anielle Franco, diz que "nenhuma gota derramada do sangue da Marielle será em vão". Anielle participa hoje de atos e eventos, no Rio de Janeiro, para marcar a data. Além de uma missa, a família da vereadora assassinada fará uma caminhada no centro do Rio. "São sete anos de muita luta e saudade", disse a ministra à coluna.