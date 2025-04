Contra desejo de Lula, Rui Falcão vai se candidatar à presidência do PT Presidente do PT de 2011 a 2017, o deputado federal Rui Falcão vai anunciar hoje que será candidato ao comando do partido na eleição marcada para acontecer em julho. Falcão, que faz parte da corrente interna Novo Rumo, deve disputar com o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, que faz parte da corrente Construindo Um Novo Brasil (CNB), e que é apontado como favorito, já que tem o apoio do presidente Lula. Veja o texto completo de Carla Araújo