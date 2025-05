Guedes é aplaudido em jantar com empresários brasileiros em NY; veja vídeo Ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes foi aplaudido de pé no jantar de gala realizado ontem à noite, durante a Premiação da Personalidade do Ano 2025, em Nova York. O evento faz parte da chamada "Semana do Brasil em Nova York", que reúne grandes empresários e políticos brasileiros. Veja o texto completo de Carla Araújo