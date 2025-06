O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse à Polícia Federal que desconhece as atividades do seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) para punir Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nos Estados Unidos. Há meses Eduardo tem articulado com congressistas americanos algum tipo de sanção ao magistrado por parte do governo dos Estados Unidos, como a proibição de entrada de Moraes no país. Mas a punição mais severa pela qual o filho do ex-presidente tem trabalhado é a aplicação de uma lei que é considerada "a morte financeira" de um cidadão, batizada de Lei Magnitsky.