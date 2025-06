A ordem foi dada: o momento é de "silêncio-rádio" no Exército, um jargão militar para dizer que não é a hora de o atual comando da Força fazer manifestações a respeito do julgamento da tentativa de golpe que acontece no STF (Supremo Tribunal Federal). O argumento é que qualquer manifestação só deve acontecer ao fim do processo, que agora é de total responsabilidade da Justiça.