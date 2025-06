Temer aconselhou Bolsonaro a pedir desculpas a Moraes O ex-presidente Michel Temer (MDB) conversou com Jair Bolsonaro (PL) no sábado e o aconselhou a pedir desculpas para o ministro Alexandre de Moraes durante o interrogatório em que ele é réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado, apurou a coluna. Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), tomou o depoimento de Bolsonaro na tarde de terça e ouviu um pedido de desculpas por parte do ex-presidente. Veja o texto completo de Carla Araújo