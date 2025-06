Afastado do Exército desde 2023 e sem cargo, o tenente-coronel Mauro Cid enterraria de vez a sua carreira militar caso decidisse fugir do país. Isso porque, como militar da ativa, uma ausência não justificada, de acordo com Código Penal Militar (CPM), seria considerada uma deserção. Além da pena de detenção de até dois anos, o militar desertor pode ser submetido ao chamado licenciamento "ex officio", na prática uma expulsão que o impediria de ser reintegrado ao quadro das Forças Armadas.