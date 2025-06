A empresária e presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, é uma das principais defensoras do projeto de lei que garante 30% de mulheres em conselhos de empresas estatais. Ele pode ser apreciado no Senado hoje. Em conversa com a coluna, a empresária diz que é preciso superar o preconceito em torno das cotas e salienta que sua experiência mostra a importância feminina nos processos decisórios.