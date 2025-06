A riqueza natural contrasta com a pobreza das pessoas no Amapá. Essa é a visão do governador Clécio Luis (Solidariedade), que defende os estudos e a exploração de petróleo da Foz do Amazonas e prega uma COP30 sem demagogia e romantismo. Em entrevista ao UOL, o governador rebate as críticas de ambientalistas, diz que vê falta de vontade política do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente e exalta a atuação de Davi Alcolumbre, do presidente Lula e da Petrobras para que os projetos de exploração do petróleo possam ir adiante.