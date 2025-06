Itamaraty ofereceu traslado, mas família de Juliana quis o pago por Niterói Assim que o presidente Lula decidiu mudar o decreto para permitir que o Itamaraty pudesse custear o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior, por conta da comoção em torno da morte da publicitária Juliana Marins, o Ministério das Relações Exteriores liberou recursos para a embaixada em Jacarta. Segundo fontes do Itamaraty, a liberação da verba aconteceu na manhã de ontem, mesmo dia em que o Diário Oficial foi publicado. "A parte do governo federal foi feita a tempo de custear este traslado", afirmou uma fonte. Veja o texto completo de Carla Araújo