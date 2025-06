A quebra de protocolo e o tom adotado hoje pelo ministro Fernando Haddad na cerimônia do Plano Safrinha, no Planalto, teve o aval do presidente Lula e faz parte da ofensiva estratégica do governo para responder ao Congresso Nacional. A avaliação feita por assessores de Lula é a de que não cabe ao presidente neste momento se indispor ainda mais com a Câmara e o Senado.