Curiosamente, o acirramento na disputa de narrativas com o Congresso Nacional tem unido os ministros de Lula e criado uma sintonia maior em torno do projeto econômico do governo, já de olho em 2026. É quase uma questão de sobrevivência, brincam interlocutores do Planalto. A avaliação dos palacianos é que, se as diferentes áreas do governo —incluindo as mais díspares— não se unirem agora, serão todos "engolidos" pelo projeto de poder do centrão.