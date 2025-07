Os dois desejos de Alcolumbre para selar a paz com Lula Romper o diálogo definitivamente não interessa para o presidente Lula e nem para o Congresso Nacional. A avaliação é feita por diversos ministros e parlamentares e compartilhada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E para caminhar rumo a tão desejada pacificação, Alcolumbre tem feito coro ao presidente da Câmara Hugo Motta e dito a aliados que o governo vai precisar parar com os ataques que visam, segundo ele, transformar o Congresso em inimigo do povo. Veja o texto completo de Carla Araújo