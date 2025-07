Dos 39 ministérios do presidente Lula, um esteve no centro de decisões importantes para o governo nas últimas semanas: a Advocacia-Geral da União (AGU). Coube ao seu titular, o ministro Jorge Messias, protocolar a ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a derrubada do decreto do IOF, fazer acordos na crise das fraudes no INSS e até cuidar da autópsia da publicitária Juliana Marins, morta após um acidente em um parque na Indonésia.

As três pautas deram ao ministro o protagonismo de tentar minimizar desgastes para o presidente. Messias passou a ser chamado por Lula para despachar com mais frequência no Planalto, para tratar do estoque de problemas do governo. "Só chamam advogado quando tem problema", costuma dizer a auxiliares.